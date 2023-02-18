Досрочная пенсия: найден способ, как россиянкам с детьми начать отдыхать уже в 57 лет

С января 2022 года в России продолжится повышение возраста, дающего право на пенсию по старости. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин. Однако эксперты «Госуслуг» рассказали, как россиянки могут выйти раньше на пенсию. Нужно соблюсти несколько условий.
Отмечается, что этой привилегией могут воспользоваться мамы троих детей. Они могут начать получать пенсию уже в 57 лет. Для этого необходимо, чтобы были выполнены такие условия, как:
- минимум 15 лет страхового стажа;
- каждого ребенка нужно воспитывать минимум до восьми лет;
- на лицевом счете должно быть необходимое значение пенсионного коэффициента.
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«В 2023 году — не ниже 23,4, в 2024 году — 28,2, в 2026 — от 30. В стаж входят и периоды ухода за детьми, если мама работала до или после этих периодов. Максимум 6 лет», — об этом сообщается в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».