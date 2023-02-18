Досрочная пенсия: найден способ, как россиянкам с детьми начать отдыхать уже в 57 лет

Отмечается, что этой привилегией могут воспользоваться мамы троих детей. Они могут начать получать пенсию уже в 57 лет. Для этого необходимо, чтобы были выполнены такие условия, как:

минимум 15 лет страхового стажа;

каждого ребенка нужно воспитывать минимум до восьми лет;

на лицевом счете должно быть необходимое значение пенсионного коэффициента.

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