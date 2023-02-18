Папина копия с большими глазами: Влад Соколовский впервые показал лицо сына от молодой возлюбленной

У пары в феврале прошлого года родился сын. Они назвали малыша Дэвид. Соколовский пока не сыграл свадьбу с молодой возлюбленной. И до недавнего времени они скрывали лицо наследника. В честь дня рождения крохи певец выложил трогательное видео. Он запечатлелся с сыном, не пряча его лицо. Мальчик оказался копией отца с такими же голубыми глазами.

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