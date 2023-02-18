Папина копия с большими глазами: Влад Соколовский впервые показал лицо сына от молодой возлюбленной

Влад Соколовский был участком «Фабрики звезд», а потом выступал в составе дуэта «БиС» с Дмитрием Бикбаевым. Но уже давно певец строит сольную карьеру. Он был в браке с Ритой Дакотой, но они развелись, когда артистка узнала о его многочисленных изменах. Тогда у них уже был дочка Мия. А в 2020 году он перестал скрывать роман с Ангелиной Сурковой.
У пары в феврале прошлого года родился сын. Они назвали малыша Дэвид. Соколовский пока не сыграл свадьбу с молодой возлюбленной. И до недавнего времени они скрывали лицо наследника. В честь дня рождения крохи певец выложил трогательное видео. Он запечатлелся с сыном, не пряча его лицо. Мальчик оказался копией отца с такими же голубыми глазами.
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«Пришел человек и перевернул наш мир. Показал что такое настоящая любовь. Объединил еще сильнее. Приумножил счастье и радость. Мы счастливы! Сыну сегодня 1 год! Встречай, мир», – заявила Влад.
Пользователи Сети пришли в восторг от кадров. Многие умилились тому, какая у него семейная идиллия. «Как он на тебя похож! Красавчик», «Сколько счастья в этом видео. Малыш — копия папы», «Очень очень милый малыш,прям как мама и папа», «Сладкий такой», — стали писать подписчики.
Влад Соколовский с сыном и возлюбленной. Фото: соцсети звезды