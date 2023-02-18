«Так ее персик еще мощнее»: Бузова эпично плюхнулась с воду, обнажив свой внушительный «поплавок»

Ольга Бузова недавно отметила свое 37-летие. Она успела стать успешной и богатой. Телеведущая ведет многие передачи. Однако уже давно она мечтает о семье. Порой блондинка признается, что не обделена мужским вниманием. Недавно артистка уехала на съемки в Африку. Поклонники поразились тому, как преобразилась ее фигура.
Примечательно, что Ольга все чаще публикует фото в купальнике. Поклонники даже ее заподозрили в беременности. Она предпочла выложить видео, чтобы доказать, что и без фотошопа обладает подтянутой фигой. При этом она скрыла живот. Бузова эпично плюхнулась в воду. Она покрасовалась в мокром купальнике, блеснув пышной пятой точкой.
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Некоторые подписчики ее осудили. Другие отметили, что Ольга выкладывает слишком пикантные видео в своем возрасте. «Грациозность тюленя, выброшенного на берег волной», «Как же бампер разнесло», «Очень большая стала», «Так ее персик еще мощнее», «Он даже не тонет», — стали писать пользователи Сети.