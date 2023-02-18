«Так ее персик еще мощнее»: Бузова эпично плюхнулась с воду, обнажив свой внушительный «поплавок»

Примечательно, что Ольга все чаще публикует фото в купальнике. Поклонники даже ее заподозрили в беременности. Она предпочла выложить видео, чтобы доказать, что и без фотошопа обладает подтянутой фигой. При этом она скрыла живот. Бузова эпично плюхнулась в воду. Она покрасовалась в мокром купальнике, блеснув пышной пятой точкой.

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