Агата Муцениеце в комбинезоне цвета Барби засветила свои «мячики»: родинка прямо на пышных полушариях груди

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. После развода с Павлом Прилучным она также снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Артистка предпочитает совмещать карьеру и материнство. Она растит дочку Мию и сына Тимофея. При этом актриса занимается спортом и зачастую хвастается подтянутыми формами.
На этот раз Агата принарядилась для съемок «Голос. Дети». Она облачилась в комбинезон цвета Барби. Актриса блеснула своим глубоким декольте. Она продемонстрировала свои пышные полушария груди. Экс-жена Прилучного засветила интимную родинку. Муцениеце предпочла рукой прикрыть грудь, но потом похвасталась прелестями без лифчика.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она похорошела. «Как можно быть такой офигенной», «Какой комбез и туфли», «Как хороша», «Не верь, ты крута, на 25», «Ты шикарная женщина», «Это декольте всех поразило», «Какая куколка», «Грудь, как мячики», — стали писать подписчики звезды.