Агата Муцениеце в комбинезоне цвета Барби засветила свои «мячики»: родинка прямо на пышных полушариях груди

На этот раз Агата принарядилась для съемок «Голос. Дети». Она облачилась в комбинезон цвета Барби. Актриса блеснула своим глубоким декольте. Она продемонстрировала свои пышные полушария груди. Экс-жена Прилучного засветила интимную родинку. Муцениеце предпочла рукой прикрыть грудь, но потом похвасталась прелестями без лифчика.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».