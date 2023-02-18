Наталья Рудова неожиданно предстала без волос: гладкая и блестящая лысина во всей красе

На этот раз Наталья ужаснула поклонников. Она неожиданно сменила имидж. Актриса предстала без своих длинных блондинистых волос. Она оказалась полностью лысой. Гример промакивала блестящую голову спонжиком. Рудова решила не давать никаких комментариев. Она была с макияжем и словно готовилась к съемкам.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».