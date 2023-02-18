Наталья Рудова неожиданно предстала без волос: гладкая и блестящая лысина во всей красе

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Многие поклонники следят за ее карьерой. Особенную известной ей принесла роль в сериале «Татьянин день». Она не скрывает, что следит за фигурой. Ей часто предлагают играть роковых красоток. В свои 39 лет она то и дело хвастается своими достоинствами.
На этот раз Наталья ужаснула поклонников. Она неожиданно сменила имидж. Актриса предстала без своих длинных блондинистых волос. Она оказалась полностью лысой. Гример промакивала блестящую голову спонжиком. Рудова решила не давать никаких комментариев. Она была с макияжем и словно готовилась к съемкам.
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На этот раз поклонники обеспокоились таким преображением. Многие стали спрашивать, что произошло. Однако некоторые фанаты посчитали, что она просто загримировалась для роли. И уже спустя несколько часов артистка снова предстала со своими длинными волосами.