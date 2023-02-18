Нюша на полотнах блеснула своим «стальным орехом»: еще и вверх тормашками

На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с необычной тренировки. Она занялась растяжкой на полотнах. Певица в тугих шортиках забралась на полотно. Она запечатлелась вверх тормашками. Артистка выпятила свою пятую точку. Она грациозно позировала, рукой схватившись за пикантное место.

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