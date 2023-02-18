Нюша на полотнах блеснула своим «стальным орехом»: еще и вверх тормашками

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит блистать на публике. Певица не скрывает, что готовится к выпуску новых треков. После вторых родов она активно пытается вернуться в форму. Артистка живет в Дубае, где регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Звезда то и дело занимается спортом.
На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с необычной тренировки. Она занялась растяжкой на полотнах. Певица в тугих шортиках забралась на полотно. Она запечатлелась вверх тормашками. Артистка выпятила свою пятую точку. Она грациозно позировала, рукой схватившись за пикантное место.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Вот это орех», «Какие сложные занятия», «Грациозности не отнимать», «Хорошенькая такая», «Вид сзади особенно впечатляющий», «Ну что за дикая кошечка», — стали писать пользователи Сети.