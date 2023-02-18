Пухленькие щечки и глазки олененка: Арзамасова запечатлела подросшего сына Авербуха на прогулке в пуховичке

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Недавно она приступила к съемкам в продолжении сериала «Папины дочки». Актриса предпочитает иногда выходить в свет. Свободное время она посвящает семье. Артистка растит годовалого сына Льва. Она уже несколько лет счастлива в браке с Ильей Авербухом.
В последнее время Арзамасова стара реже посещать светские мероприятия. Она даже некоторое время не выступала в театре. А 18 февраля актриса поделилась трогательным кадром с наследником. Она запечатлела его на прогулке. Примечательно, Что в кадре Лев предстал в синем пуховике с принтом. Он гулял с лопаткой и смог слепить миниатюрного снеговика.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«И прелесть февраля. Добрых всем выходных», – написала звезда.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что сын Лизы подрос. Его пухлые щеки и большие оленьи глазки восхитили всех. «Левушка очаровашечка», «Румяные сладкие щечки», «Сердцу услада. Такой восхищенный взгляд, познающий этот мир!», «Лиза, как ваш сыночек похож на вас, вы прекрасная мама!» — прокомментировали пост подписчики.