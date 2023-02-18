Пухленькие щечки и глазки олененка: Арзамасова запечатлела подросшего сына Авербуха на прогулке в пуховичке

В последнее время Арзамасова стара реже посещать светские мероприятия. Она даже некоторое время не выступала в театре. А 18 февраля актриса поделилась трогательным кадром с наследником. Она запечатлела его на прогулке. Примечательно, Что в кадре Лев предстал в синем пуховике с принтом. Он гулял с лопаткой и смог слепить миниатюрного снеговика.

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