Александр Овечкин похоронил отца на подмосковном кладбище

18 февраля известный хоккеист Александр Овечкин проводил в последний путь своего отца Михаила Овечкина. Родственника звезды похоронили на Долгопрудненском кладбище в Московской области.

В церемонии прощания приняли участие представители отечественного хоккея, футбольного и хоккейного клуба «Динамо», а также олимпийский чемпион Илья Ковальчук, сообщает 5-tv.ru.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, 14 февраля Александр Овечкин срочно прилетел из Америки в Россию, чтобы попрощаться с отцом, который долгое время боролся с онкологией. 15 февраля стало известно, что Михаил Викторович скончался в возрасте 71 года.