«Это Африка, детка»: Бузова пережила встречу с диким львом по дороге со съемок шоу

Мало ли что может приключиться с человеком по дороге с работы домой…
Вечером 17 февраля телеведущая Ольга Бузова возвращалась со съемок шоу «Новые звезды в Африке» в свой отель, когда дорогу ее машине перегородил отдыхающий лев. Видимо, уже сытый, гигантский хищник просто лежал и зевал, никакого интереса к российской звезде не проявлял. Бузова же, затаив дыхание, снимала царя зверей на телефон и причитала: «Обалдеть…»
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«Это Африка, детка, - подписала Ольга видео со львом. - Просто моя дорога домой в отель».
В конце ролика хищнику надоело позировать, и он просто встал и ушел с дороги. Даже автографа у певицы не попросил. Бузова же могла бы спеть ленивому животному свою песню «Пока ты без дел», но благоразумно решила не провоцировать самца на скандал.