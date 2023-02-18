«Это Африка, детка»: Бузова пережила встречу с диким львом по дороге со съемок шоу

Мало ли что может приключиться с человеком по дороге с работы домой…

Вечером 17 февраля телеведущая Ольга Бузова возвращалась со съемок шоу «Новые звезды в Африке» в свой отель, когда дорогу ее машине перегородил отдыхающий лев. Видимо, уже сытый, гигантский хищник просто лежал и зевал, никакого интереса к российской звезде не проявлял. Бузова же, затаив дыхание, снимала царя зверей на телефон и причитала: «Обалдеть…»

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