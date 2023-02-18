«Заматерел»: Долина сердечно поздравила Укупника с 70-летием

18 февраля день рождения отмечает музыкант и композитор Аркадий Укупник. В 2023 году у него большой юбилей – 70 лет.

Старого друга и коллегу в социальных сетях поздравила певица Лариса Долина.

«Поверить трудно, однако, это факт. Талантливый, успешный, всегда знающий, что творится в наших душах, и о чем мы хотим петь. Бас-гитарист, в прошлом (хотя, впрочем, бывших не бывает), блестящий автор огромного количества песен, а в последние годы - автор нескольких мюзиклов и довольно частый гость в кино, как композитор. Что тут скажешь? Заматерел…» - пишет Долина в Telegram.

«Аркаша, бог мой, сколько лет мы с тобой дружим? Эту цифру я даже боюсь озвучивать. Да, в общем, не суть. Сколько твоих песен я спела, не считая нашего с тобой совместного альбома… «Прости меня», «Посторонний, молодой, шальной», «Робкий и застенчивый», «Лабиринт молчания» и еще много, много… Но ты написал для меня главную песню, обогатив мою жизнь и мой репертуар песней, ставшей моей визитной карточкой, песней, которая изменила меня, и с которой начался новый этап моей карьеры, он продолжается и по сей день - «Стена».

«Благодарю тебя за счастье творчества, за все песни и за дружбу! Пусть твой творческий посыл летит во все сердца и души, делая счастливыми! Здоровья, любви, верных друзей и мужского счастья! Люблю и горжусь!»