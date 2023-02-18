Сколько будут стоить протезы для Романа Костомарова — сумма с шестью нулями озвучена хирургом

По возвращении из Коммунарки Романа Костомарова ждет длительная реабилитация. С учетом времени и манипуляций, которые были проведены при лечении (ампутация стоп и кистей рук), восстановительный период влетит семье фигуриста в копеечку. Столь же дорого обойдутся и протезы для спортсмена.

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По словам хирурга Андрея Литвиненко, речь идет о сумме с шестью нулями. При этом долго искать подходящие протезы не придется: их изготавливают, в том числе и в России.

«У нас в России и за границей делают, в том числе бионические протезы. Скорее всего речь идет о сумме, превышающей миллион рублей», — раскрыл Литвиненко.

К слову, коллега Костомарова по льду — Илья Авербух — уже придумал способ поддержать друга. Фигурист анонсировал тур в поддержку Романа. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на лечение и реабилитацию олимпийского чемпиона.

По материалам «Пятого канала»