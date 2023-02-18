С фингалом и забинтованной ногой: Джиган после лечения в психушке оказался в неожиданном месте — фанаты оторопели

Джиган умеет удивлять. Еще вчера СМИ пестрили заголовками о лечении рэпера в психиатрической клинике, как сегодня ситуация кардинально поменялась: музыкант — по-прежнему с забинтованной ногой и огромным фингалом под глазом — оказался в неожиданном месте, чем сильно удивил поклонников.
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Муж блогерши Оксаны Самойловой вышел на связь с фанатами в своих соцсетях. Он записал короткое видео в помещении с плохим освещением, но даже оно не скрыло синяк под глазом музыканта.
Рэпер Джиган не скрывает фингал под глазом. Фото: соцсети
«Ну, что, друзья, вы сильно переживали?» — обратился Джиган к своей аудитории.
Как оказалось, рэпер неожиданно переместился в студию. Звезда сцены занят подготовкой к выпуску новой композиции, о чем и сообщил «своим людям».
По материалам «Пятого канала»