Рэпер Баста ликует от счастья: спустя год суд вынес важное решение — кто «насолил» музыканту

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, оказался в неприятной ситуации. История начала свое развитие еще в январе 2022 года, а завершилась только сейчас. Результат, скорее всего, сильно обрадовал музыканта.

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Год назад рэп-исполнитель обрушился на производителя парфюмерии. Компания выпускала туалетную воду под названием Brocard Basta, что категорически не устраивало Вакуленко. Телеведущий обратился с иском в суд.

Рэпер требовал отозвать права парфюмерной фирмы на товарный знак «Баста»/Basta, который был зарегистрирован на дочернюю компанию Brocard Group в Германии. И спустя долгие 12 месяцев Фемида вынесла решение.

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану на спорный бренд: иск Басты полностью удовлетворили.

По материалам РИА Новости