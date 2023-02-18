Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого — актриса Людмила Абрамова

Умерла вторая жена легендарного музыканта Владимира Высоцкого. Сценаристке и актрисе Людмиле Абрамовой было 83 года. Причины и обстоятельства смерти пока не известны.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Трагические известия сообщил коллега по цеху — актер Вениамин Смехов. Со своей страницы в соцсетях он обратился к усопшей со словами благодарности.

«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память», — написал Смехов.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий были женаты пять лет (с 1965 по 1970 годы), после чего развелись. В браке у них родились сыновья Аркадий и Никита. Звездные наследники пошли по стопам родителей: оба нашли себя в актерстве.

Известно, что Людмила Абрамова была второй женой Высоцкого — после Изы Высоцкой и перед Мариной Влади.