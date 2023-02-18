В группе «Ночные снайперы» невосполнимая утрата: Арбенина убита горем

Одна из основательниц российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не может прийти в себя после трагических известий. Накануне ей стало известно о смерти одного из участников музыкального коллектива.

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На 51-м году жизни не стало директора группы Ларисы Пальцевой. Сперва сообщение появилось на странице группы, а через две минуты — в телеграмм-канале самой Арбениной. Звезда сцены обратилась к коллеге с теплыми словами.