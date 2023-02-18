В группе «Ночные снайперы» невосполнимая утрата: Арбенина убита горем

Одна из основательниц российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не может прийти в себя после трагических известий. Накануне ей стало известно о смерти одного из участников музыкального коллектива.
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На 51-м году жизни не стало директора группы Ларисы Пальцевой. Сперва сообщение появилось на странице группы, а через две минуты — в телеграмм-канале самой Арбениной. Звезда сцены обратилась к коллеге с теплыми словами.
«Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя. И я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — написала артистка, сопроводив пост фотографией покойной.
«У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив, "снайперов" бы не было», — говорится на странице группы «Ночные снайперы» в соцсетях.
Трагическую новость Диана Арбенина опубликовала в своем телеграмм-канале. Фото: скриншот