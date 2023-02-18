Получил грин-карту, поселился на Манхэттене, сменил имя: как живет сбежавший в Америку внук Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой, эмигрировавшей в Израиль, теперь живет в США. 31-летний Никита Пресняков еще в сентябре пешком покинул Россию по европейскому паспорту. После непродолжительного затишья сын Орбакайте «всплыл» за океаном – поближе к маме, живущей в Нью-Йорке.

За ним последовала жена, модель Алена Краснова. Девушка смогла прилететь лишь к Новому году, и теперь они обживаются на новом месте.

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Сам Пресняков поселился на Манхэттене в квартире то ли друзей, то ли родственников и начал работать по специальности, полученной в Нью-Йоркской киноакадемии в 2009 году, - режиссером музыкальных роликов. Ради новой карьеры он сменил имя и теперь представляется всем как Nick Pres.

Чтобы получить возможность работать официально, внук Пугачевой должен быль оформить грин-карту. И получил он «ЕВ 1» как творческая личность довольно легко и быстро. Точно так же прошлой весной, к слову, стала жительницей Америки Софья Таюрская из Little Big, сбежавшая с фронтменом группы в США.

По материалам сайта KP.RU