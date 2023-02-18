Животик видно сразу: беременная жена Прилучного щегольнула новыми формами в облегающем платье

27-летняя актриса Зепюр Брутян отмечает свой день рождения 18 февраля в новом статусе. Она ждет ребенка от Павла Прилучного и рассекретила свою беременность в праздничной обстановке.

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Свои новые округлившиеся формы Брутян подчеркнула белоснежным трикотажным платьем. В нем животик видно сразу, поскольку фасон наряда облегающий. Цветущая актриса со светящимися глазами задула свечу, загадав свое самое сокровенное желание. Она призналась, что в свой новый год входит самым счастливым человеком.

Добавим, что для Брутян это будет первый ребенок, а Прилучный станет многодетным отцом. У него от предыдущего брака с Агатой Муцениеце - двое детей: сын Тимофей и дочка Мия.