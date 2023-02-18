Подтвердила беременность: на каком сроке уже находится жена Павла Прилучного и когда ей рожать

Молодая жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, рассекретила свою беременность. Красотка в свой 27-й день рождения показала внушительны животик, подчеркнув его облегающим нарядом. Люди стали поздравлять ее в соцсетях и задавать вопросы про срок и пол малыша.

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Пока Зепюр держит интригу, посчитаем сами срок ее беременности и примерную дату родов. Слухи об интересном положении актрисы поползли в декабре. Первого числа источник в клинике Лапино, куда обращалась Брутян, сообщал, что звезда на четвертом месяце. Значит, сейчас у нее 25-26 недель, то есть седьмой месяц, и животик как раз выглядит на этот срок. Таким образом, родить жена Прилучного может в мае.

Напомним, Прилучный уже является дважды папой. В первом браке с актрисой Агатой Муцениеце у него появились сын Тимофей и дочка Мия.