Жидкость в легких и отек: вскрылись новые подробности о состоянии Романа Костомарова

46-летний фигурист Роман Костомаров находится на ИВЛ в реанимации Коммунарки и продолжает бороться за жизнь. Из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук, и эти действия привели к остановке некроза, сообщили «Известия».

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Однако, по последним данным, у фигуриста начала скапливаться жидкость в левом легком из-за фиброза. Поэтому ему установили дренаж. Кроме того, почки плохо функционируют, что привело к отеку. Вдобавок все сосуды спортсмена забиты. А этом значит, операций в ближайшее время у пациента не будет.