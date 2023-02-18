Сверкнувшая «беременным» животом Бузова раздвинула ноги в водопаде: африканский досуг

Телеведущая Ольга Бузова улетела в Африку несколько недель назад, но даже оттуда наделала шуму в прессе. Артистка засветила внушительный живот, купаясь в местном водоеме, и теперь принимает поздравления с беременностью.

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Пока люди спорят, ребенок у Бузовой в животике или лишние килограммы, она наслаждается отдыхом после рабочей смены. Нарядивших в утягивающий купальник, теледива расположилась в водоеме, раздвинув ноги. Как оказалось, она мечтала искупаться в водопаде, и теперь ее мечта сбылась.