Новости шоу-бизнеса: некроз у Костомарова остановили, Нагиев отказался быть ведущим, Ермакова из «Дома-2» беременна

Маму Валерии госпитализировали

Тревожные новости пришли от семьи Валерии и Иосифа Пригожина. Маму певицы, 84-летнюю Галину Перфилову, срочно доставили в больницу. Сама госпитализированная не отказалась общаться с журналистами, и призналась, что обстоятельства у не чрезвычайные. А вот диагноз называть не стала.

Некроз у Костомарова не прогрессирует

Фигуристу Роману Костомарову остановили прогрессирующий некроз. Достичь этого хирурги смогли, проведя две ампутирующих операции – на ногах и руках. Но по-прежнему его состояние вызывает опасения врачей: ослабли почки и забиты сосуды. Фигуристу установили дренаж, чтобы выводить жидкость из легкого.

Нагиев отказался вести шоу «Премия МУЗ-ТВ»

Дмитрий Нагиев вышел на связь в соцсетях и заявил, что отказывается быть ведущим шоу «Премия МУЗ-ТВ». Он словами своего дедушки ответил на приглашение: «Шиш вам, а не ярмарка меда».

Ермакова из «Дома-2» раскрыла беременность

Надежда Ермакова из «Дома-2» прошлой осенью вышла замуж за жениха на 14 лет младше. И накануне раскрыла, что ждет ребенка. Она показала округлившийся животик своим подписчикам в микроблоге.

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