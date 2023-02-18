Плющенко – про перенесшего ампутацию Костомарова: «Мой близкий друг»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с января борется за жизнь в Коммунарке. Фигурист перенес ампутацию стопы, лишился пальцев и пятки на другой ноге, также у него, по слухам, отняли кисти рук. Все началось с двусторонней пневмонии и ее последствий – сепсиса и гангрены. Сейчас спортсмен по-прежнему в реанимации.

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О состоянии Костомарова высказался другой олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко. Он во время интервью сайту «Спорт РИА «Новости» дал понять, что очень переживает.