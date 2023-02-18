Рудова в одной футболке оголила низ: бесштанные кадры на ночь грядя

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова обожает демонстрировать красоту своей фигуры и частенько пренебрегает правилами приличия. На этот раз она предстала перед зеркалом в одной футболке с длинными рукавами, и люди увидели оголенный низ тела актрисы.

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Стройная актриса похвасталась обновкой – лонгслив ей подарила коллега Маша Горбань. Новенькая футболка пришлась по душе Рудовой, и она долго крутилась перед зеркалом, снимая себя на фото и видео. Кадры она опубликовала в соцсетях, и пока любовалась новой вещичкой, подписчики с удовольствием лицезрели ее бесштанную.