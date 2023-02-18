Хаматова взвыла от жизни в Латвии: «Как раньше не получается. Я не вижу никаких перспектив»

В новом интервью латвийской прессе Хаматова расплакалась. Как известно, ей не хватает денег на новом месте, и она начала жалеть, что бросила престижный вуз ради театральной сцены.

«Жила бы себе прекрасно и была бы сейчас главным бухгалтером. И не было бы этого хейта. Поэтому - сама виновата», - посыпает голову пеплом бывшая российская звезда.

Хаматова считает, что стала оболочкой, ощущает свое застывшее, как у мухи в янтаре, существование. И призналась, что в Латвии ей тяжко.

«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить как раньше вообще не получается. Я не вижу для себя никаких перспектив, даже не думаю об этом», - отчаянно заявила Хаматова.

По материалам сайта KP.RU