Хаматова взвыла от жизни в Латвии: «Как раньше не получается. Я не вижу никаких перспектив»

Актриса Чулпан Хаматова в числе первых сбежала из страны весной прошлого года. Она эмигрировала в Латвию, где у нее много лет был особняк в элитном поселке под Ригой. Быстро нашла там работу в театре, помог режиссер Алвис Херманис. И даже начала поливать грязью Россию. Но скоро пыл ее поутих, оказалось, что жизнь в эмиграции – не сахар, и звезда постепенно скатилась в отчаяние. Она разочаровалась в актерстве и готова уйти из профессии, стать таксисткой, например.
В новом интервью латвийской прессе Хаматова расплакалась. Как известно, ей не хватает денег на новом месте, и она начала жалеть, что бросила престижный вуз ради театральной сцены.
«Жила бы себе прекрасно и была бы сейчас главным бухгалтером. И не было бы этого хейта. Поэтому - сама виновата», - посыпает голову пеплом бывшая российская звезда.
Хаматова считает, что стала оболочкой, ощущает свое застывшее, как у мухи в янтаре, существование. И призналась, что в Латвии ей тяжко.
«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить как раньше вообще не получается. Я не вижу для себя никаких перспектив, даже не думаю об этом», - отчаянно заявила Хаматова.
По материалам сайта KP.RU