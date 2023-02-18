Звезда «Уральских пельменей» Илана блеснула откровенным декольте с пуш-ап: блестит-переливается

Илана Юрьева. Фото: соцсети

Илана Юрьева. Фото: соцсети

Актриса обладает точеной фигурой.

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева отметилась на очередной премьере в московском кинотеатре. Длинноволосая красотка нарядилась в соответствии с любимыми предпочтениями. Она выбрала стильный яркий костюм с брюками и жакетом, под который надела бюстье из страз.

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Мерцающее в свете софитов бюстье с пуш-ап привлекло все внимание окружающих к откровенному декольте Юрьевой. Актриса обладает точеной фигурой и любит ею хвастаться, а фанаты обожают, когда их любимица выглядит сногсшибательно. И это как раз тот случай.

«Корсет в стразах, вау!», «Королева», «Очень красивая», - отметили подписчики.

Илана Юрьева. Фото: соцсети

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