Жена Павла Прилучного похвасталась беременностью: животик уже такой большой - ждет первенца!

В молодой семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян грядет пополнение. Теперь официально будущая мама подтвердила, что ждет ребенка. Малыш станет для нее первенцем, и 27-летняя звезда сериала «В клетке» просто счастлива.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Рассекретить новость, которую она утаивала под балахонами до настоящего момента, Зепюр решила красиво: в свой день рождения она нарядилась в белое обтягивающее платье.

«Ну, привет, 27! Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», - написала актриса в Telegram-канале.

Животик у будущей мамочки уже внушительный, называть срок она не стала. Для нее малыш будет первым ребенком, а вот ее звездный супруг Павел Прилучный станет многодентым – у него от первого брака есть двое детей-школьников – сын Тимофей и дочка Мия от Агаты Муцениеце.