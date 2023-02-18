Теперь официально: Зепюр Брутян показала беременный живот, подтвердив слухи

Актриса Зепюр Брутян в свой 27-й день рождения сообщила счастливую новость – она ждет первенца. Таким образом, звезда сериала «В клетке» и жена Павла Прилучного подтвердила слухи о своей беременности, которые еще с прошлого года витали вокруг пары.

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Брутян в облегающем белом платье позировала с тортиком, поздравляя себя с новым личным годом.

«Ну, привет, 27! Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным! Верю и очень жду», - написала актриса.

При этом, все внимание зрителей было направлено на внушительный животик, который она уже не стала скрывать. Поздравляем Зепюр и Павла!