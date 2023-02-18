«Она бедная, старая, больная»: Талызина заботливо ответила оскорбившей россиян Брыльске

Валентина Талызина, озвучившая Надю в «Иронии судьбы, или С легким паром!», которую сыграла Барбара Брыльска, сделала заявление. Она не смогла молчать после оскорбительных высказываний польской актрисы в адрес русского народа.

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Талызина считает, что Брыльску следует пожалеть – она оказалась в непростой ситуации. Мол, плюет в колодец, из которого пила всю жизнь, ведь у нас она до сих пор популярна и почитаема благодаря советскому кинохиту.

«Она бедная, старая, больная женщина, и наверно ей польские власти намекнули, что надо выступить против России», - убеждена Талызина.

По материалам Woman