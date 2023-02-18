«Всех нас испугал»: Костенко рассказала о неожиданной болезни годовалого сына

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, красотка-модель Анастасия Костенко, поделилась с подписчиками тревожной новостью. Ее годовалый сын Алексей на днях приболел и заставил всю свою семью побеспокоиться.

Звездные супруги часто делятся в своих соцсетях подробностями семейной жизни. Они со всей любовью заботятся о троих маленьких детях – дочерях Еве и Милане и сыне Алексее. Самому младшему ребенку несколько месяцев назад исполнился год.

Накануне Анастасия поделилась историей, как они с мужем испугались за сына. Оказалось, что мальчик с самого утра был вялый, отказывался пить и есть, а также постоянно плакал. В какой-то момент градусник показал высокие цифры - 39,5. Испуганная Костенко не понимала, что происходит, так как на ОРВИ это не было похоже, поэтому срочно обратилась за помощью ко врачу.