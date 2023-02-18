«Всех нас испугал»: Костенко рассказала о неожиданной болезни годовалого сына

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, красотка-модель Анастасия Костенко, поделилась с подписчиками тревожной новостью. Ее годовалый сын Алексей на днях приболел и заставил всю свою семью побеспокоиться.
Звездные супруги часто делятся в своих соцсетях подробностями семейной жизни. Они со всей любовью заботятся о троих маленьких детях – дочерях Еве и Милане и сыне Алексее. Самому младшему ребенку несколько месяцев назад исполнился год.
Накануне Анастасия поделилась историей, как они с мужем испугались за сына. Оказалось, что мальчик с самого утра был вялый, отказывался пить и есть, а также постоянно плакал. В какой-то момент градусник показал высокие цифры - 39,5. Испуганная Костенко не понимала, что происходит, так как на ОРВИ это не было похоже, поэтому срочно обратилась за помощью ко врачу.
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Специалист осмотрел малыша и сказал, что бояться нечего. На самом деле у мальчика просто режутся зубы. Тогда экс-модель призналась, что впервые столкнулась с такой сильной реакцией организма ребенка.
«Сегодня Леша испугал нас всех не на шутку. Он проснулся в 8:00 и отказался есть и пить, постоянно плакал. Оказывается, теперь у Алексея сразу два нижних клыка. Впервые вижу, чтобы такая реакция была на прорезывание зубов. Леша быстро пришел в себя, когда сбили», - честно призналась красотка.
Сейчас состояние малыша нормализовалось, и звездные родители с облегчением выдохнули.