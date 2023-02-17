«Как мы работаем в одном театре с бывшим супругом»: Ирина Безрукова высказалась на сложную тему после «Секрета на миллион»

Актриса Ирина Безрукова в минувшую субботу была гостьей программы телеканала НТВ «Секрет на миллион». После откровений Ирина Безрукова получила массу откликов за поклонников, которые благодарили ее за открытость. Правда, многие признаются, что поняли не все. В микроблоге Ирина Безрукова рассказала, что ей задают вопросы по поводу отношений с бывшим мужем, актером и режиссером Сергеем Безруковым.

«Очень много вопросов, например, о том: как же мы работаем в одном театре с бывшим супругом», - написала Ирина Безрукова.

Как оказалось, вопрос этот возник из-за недопонимания. Во время интервью Лере Кудрявцевой Ирина Безрукова объяснила этот щекотливый момент, но тот исчез при монтаже. Так что, Ирина Безрукова сочла своим долгом рассказать, как ей удается сохранять рабочие отношения с бывшим мужем и даже создавать с ним совместные проекты.

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