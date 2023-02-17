Исчезли в недрах: Каролина Севастьянова утопила микростринги в сочных ягодицах — этот ракурс надо видеть

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова, сегодня блистает на несколько ином помосте.
Каролина Севастьянова, обладающая прекрасными формами, неустанно эксплуатирует свои прелести. Каролина Севастьянова непрерывно размещает в соцсети снимки — один откровеннее другого.
На этот раз она достала из архива фото, которое сделала во время отдыха на море. Каролина Севастьянова на снимке запечатлена лежащей на шезлонге. К камере гимнастка развернулась спиной.
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У Каролины Севастьяновой такие маленькие стринги, что их практически не видно. Они буквально утонули в недрах ее сочных ягодиц. Ракурс получился очень красивым и соблазнительным. Многие признаются, что выглядит все так, что нельзя насмотреться.
Каролина Севастьянова в микрострингах. Фото: соцсети