Исчезли в недрах: Каролина Севастьянова утопила микростринги в сочных ягодицах — этот ракурс надо видеть

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова, сегодня блистает на несколько ином помосте.

Каролина Севастьянова, обладающая прекрасными формами, неустанно эксплуатирует свои прелести. Каролина Севастьянова непрерывно размещает в соцсети снимки — один откровеннее другого.

На этот раз она достала из архива фото, которое сделала во время отдыха на море. Каролина Севастьянова на снимке запечатлена лежащей на шезлонге. К камере гимнастка развернулась спиной.

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