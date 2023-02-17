«Ощущение, что это было вчера»: Татьяна Навка вспомнила о важной дате с Романом Костомаровым

Известные спортсмены Татьяна Навка и Роман Костомаров долгое время были партнерами в фигурном катании. Вместе они завоевали олимпийские медали в Турине в танцах на льду.

В микроблоге Татьяна Навка вспомнила об этом великом событии, рассказав, что с того дня, как они откатали танец, прошло ровно семнадцать лет. Татьяна Навка сделала акцент на том, что у них с Романом Костомаровым огромная воля к победе, давая понять, что тяжелобольной фигурист выстоит и на этот раз.

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