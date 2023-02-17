«Ощущение, что это было вчера»: Татьяна Навка вспомнила о важной дате с Романом Костомаровым

Известные спортсмены Татьяна Навка и Роман Костомаров долгое время были партнерами в фигурном катании. Вместе они завоевали олимпийские медали в Турине в танцах на льду.
В микроблоге Татьяна Навка вспомнила об этом великом событии, рассказав, что с того дня, как они откатали танец, прошло ровно семнадцать лет. Татьяна Навка сделала акцент на том, что у них с Романом Костомаровым огромная воля к победе, давая понять, что тяжелобольной фигурист выстоит и на этот раз.
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«Нет у меня ощущения прошедших лет. Да, в жизни, спорте, стране и мире произошли изменения, но когда я вижу этот танец, то ощущение, что это было буквально вчера. Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу! Главное — выдержать, выдать, откатать без ошибок, с душой и покорить всех танцем. Как бы сейчас модно назвали «афирмация дня». И даже несмотря на то что в тот день мы заняли только второе место, первое отдали итальянцам, мы с Ромой ни капельки не сомневались, что в итоге будем первыми», — поделилась Татьяна Навка.