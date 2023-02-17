Белокурая, с нежной кожей: какой красавицей стала младшая дочка Пугачевой, Лиза — услада для глаз

С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию и поселилась в Израиле, она стала редко показывать детей-близнецов Гарри и Лизу поклонникам. Поэтому каждое появление звездных брата и сестры в соцсети вызывает бурную реакцию.

Фанаты признаются, что им очень хочется видеть, как растут и меняются младшие дети Аллы Пугачевой, особенно Лиза.

На днях в Сети появилось видео с участием Лизы и Гарри. Всеобщее внимание поклонников приковала Лиза, которая превращается в настоящее красавицу.

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