Белокурая, с нежной кожей: какой красавицей стала младшая дочка Пугачевой, Лиза — услада для глаз

С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию и поселилась в Израиле, она стала редко показывать детей-близнецов Гарри и Лизу поклонникам. Поэтому каждое появление звездных брата и сестры в соцсети вызывает бурную реакцию.
Фанаты признаются, что им очень хочется видеть, как растут и меняются младшие дети Аллы Пугачевой, особенно Лиза.
На днях в Сети появилось видео с участием Лизы и Гарри. Всеобщее внимание поклонников приковала Лиза, которая превращается в настоящее красавицу.
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У младшей дочери Аллы Пугачевой белокурые волосы, которые она заплетает в косу. У Лизы нежная кожа и точеный профиль. Поклонники утверждают, что с годами Лиза превратится в диву, и признаются, что ее внешность — настоящая услада для глаз.
Дети Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри. Фото: скрин соцсети