«Крестничку-предателю Артурчику до кума-уголовника Михаила по уровню таланта — как до луны раком»: Охлобыстин сравнил Смольянинова* и Ефремова

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов* возродил выпуски шоу «Гражданин поэт», которые когда-то вел отбывающий сейчас наказании в колонии Михаил Ефремов.
Артур Смольянинов*, как и Михаил Ефремов, читает стихи. Актер Иван Охлобыстин увидев то, что вытворяет Смольянинов*, пришел в ужас.
«Посмотрел новые выпуски. Ну что сказать?! Кисло. Крестничку-предателю Артурчику до кума-уголовника Михаила по уровню таланта, как до луны раком. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик!» — высказался Иван Охлобыстин в соцсети.
Артур Смольянинов*. Фото: Global Look Press
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Иван Охлобыстин напомнил, что он — крестный Артура Смольянинова*. Во время крещения, рассказал Охлобыстин, Смольянинов* получил имя Лонгин — в честь воина, пронзившего копьем Христа и тем самым избавив его от мук.
«Не испытываю к нему неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший…» — признался Охлобыстин.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.