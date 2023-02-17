«Крестничку-предателю Артурчику до кума-уголовника Михаила по уровню таланта — как до луны раком»: Охлобыстин сравнил Смольянинова* и Ефремова

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Иван Охлобыстин напомнил, что он — крестный Артура Смольянинова*. Во время крещения, рассказал Охлобыстин, Смольянинов* получил имя Лонгин — в честь воина, пронзившего копьем Христа и тем самым избавив его от мук.

«Не испытываю к нему неприязни. Должен, но не испытываю. Видать, я и правда сумасшедший…» — признался Охлобыстин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.