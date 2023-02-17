Некроз остановили: последние новости о Романе Костомарове

Известный российский фигурист Роман Костомаров уже больше месяца борется за жизнь в одной из московских больниц. Спортсмен слег с пневмонией, а затем у него начал активно развиваться некроз конечностей.

В итоге Роману удалили обе стопы и некоторые пальцы на руках. Гангрена не хотела отступать.

В пятницу, 17 февраля, стало известно, что некроз врачам удалось остановить. Впервые за это время. Но у Костомарова ослабли почки и забиты сосуды.

Фигуристу также установили дренаж, чтобы выводить жидкость из легкого.

Держись, спортсмен! Очень за тебя переживаем!

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