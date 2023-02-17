«Спасибо за доверие»: Дмитрий Нагиев отказался вести Премию Муз-ТВ

Известный шоумен Дмитрий Нагиев вышел на связь с поклонниками в микроблоге, чтобы сделать заявление.
Им он дал понять, что сам отказывается от сотрудничества с федеральными каналами и именно по этой причине пропал из эфиров ТВ.
На этот раз Дмитрий Нагиев сообщил, что не намерен появляться в эфире крупного музыкального канала — «Муз-ТВ», пригласившего шоумена провести ежегодную церемонию награждения лучших музыкантов России.
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«Я благодарю концерн «Муз-ТВ» за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — сказал в кадре Дмитрий Нагиев.
Напомним, в этом году Премия Муз-ТВ пройдет 2 июня в ЦСКА-арене.