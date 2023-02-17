«Спасибо за доверие»: Дмитрий Нагиев отказался вести Премию Муз-ТВ

Известный шоумен Дмитрий Нагиев вышел на связь с поклонниками в микроблоге, чтобы сделать заявление.

Им он дал понять, что сам отказывается от сотрудничества с федеральными каналами и именно по этой причине пропал из эфиров ТВ.

На этот раз Дмитрий Нагиев сообщил, что не намерен появляться в эфире крупного музыкального канала — «Муз-ТВ», пригласившего шоумена провести ежегодную церемонию награждения лучших музыкантов России.

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