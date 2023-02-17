Упитанный пухляш, на затылке лысина: Ефременкова предстала с одним из сыновей-близнецов на руках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти пять месяцев наслаждается статусом молодой мамы детей-близнецов.

В микроблоге Юлия Ефременкова периодически показывает сыновей, прикрывая их лица смайликами. Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир пока не окрестили наследников и не показывают их поклонникам.

На этот раз Юлия Ефременкова поделилась видео из отеля, в котором они остановились по пути из Краснодарского края в Москву. В кадре Юлия Ефременкова держит одного из сыновей ну руках, а второй лежит на кровати.

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