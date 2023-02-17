«Уезжают из России с огромными деньгами»: известная певица плюнула вслед сбежавшим за границу звездам

Известная певица Ольга Зарубина почти двадцать лет назад покинула Россию и обосновалась в Америке.

Она лучше других знает, каково это — имея популярность в родной стране, вдруг очутиться на чужбине. Ольга Зарубина уверена, что покинувшим Россию знаменитостям на фоне событий в мире, за границей приходится непросто, но все же не так, как ей.

Певица прямо заявила, что уезжала из страны с пустыми руками, не в пример тем, кто бежит за границу сегодня.

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