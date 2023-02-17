«Уезжают из России с огромными деньгами»: известная певица плюнула вслед сбежавшим за границу звездам

Известная певица Ольга Зарубина почти двадцать лет назад покинула Россию и обосновалась в Америке.
Она лучше других знает, каково это — имея популярность в родной стране, вдруг очутиться на чужбине. Ольга Зарубина уверена, что покинувшим Россию знаменитостям на фоне событий в мире, за границей приходится непросто, но все же не так, как ей.
Певица прямо заявила, что уезжала из страны с пустыми руками, не в пример тем, кто бежит за границу сегодня.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Наши отъезды нельзя сравнивать. Я уезжала без копейки денег за душой: фактически в никуда. У меня не было в Америке ни связей, ни работы хотя бы на первое время. Нынешние же артисты уезжают из страны с огромными деньгами, которые здесь заработали. И, конечно же, им хватит средств, чтобы на них существовать там», — высказалась Ольга Зарубина.
По материалам MK.ru.