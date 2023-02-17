«Конечно, непросто в стране, где ты незамеченный»: Алла Пугачева скрывает правду о тяжелой жизни в Израиле

Известная певица Ольга Зарубина, которая в свое время эмигрировала в США, по себе знает, каково звездам жить не в России.
Ольга Зарубина уверена, что Алла Пугачева сожалеет о том, что ей пришлось покинуть Россию. Примадонна пытается убедить всех, что жизнь в Израиле ее полностью удовлетворяет, но на самом деле, по мнению Ольги Зарубиной, это далеко не так.
Зарубина считает, что Пугачева лукавит.
«Человеку, который столько лет ощущал славу, конечно, непросто находиться в стране, где ты практически незамеченный. Но она выбрала этот путь сама и должна его пройти», — высказалась Ольга Зарубина.
Ольга Зарубина. Фото: Global Look Press
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Напомним, Алла Пугачева уже почти год назад уехала с семьей в Израиль. Осенью 2022 года Примадонна ненадолго возвращалась в Москву вместе с Гарри и Лизой, но через некоторое время вновь покинула Россию.
По материалам MK.ru.