«Конечно, непросто в стране, где ты незамеченный»: Алла Пугачева скрывает правду о тяжелой жизни в Израиле

Известная певица Ольга Зарубина, которая в свое время эмигрировала в США, по себе знает, каково звездам жить не в России.

Ольга Зарубина уверена, что Алла Пугачева сожалеет о том, что ей пришлось покинуть Россию. Примадонна пытается убедить всех, что жизнь в Израиле ее полностью удовлетворяет, но на самом деле, по мнению Ольги Зарубиной, это далеко не так.

Зарубина считает, что Пугачева лукавит.