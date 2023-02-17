«Между нами два малыша»: Ефременкова из «Дома-2» засняла спящих сыновей-близнецов в сереньких пижамках

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова — мама двух мальчиков-близнецов. Снимками и видео с участием крох она регулярно делится в микроблоге.

Сейчас Юлия Ефременкова и Мондезир возвращаются из Краснодарского края в Москву на машине. Ночевать семейство остановилось в одном из отелей Воронежа. По словам Юлии Ефременковой, все четверо они спали на одной кровати. Малыши отказываются засыпать по-другому.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась снимком, на котором запечатлена спящей вместе с сыновьями. Крохи облачены в пижамки серого оттенка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».