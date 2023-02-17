Лариса Лужина прокомментировала слова Барбары Брыльской о «грязи и нищете» в России

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила – в России повсюду «грязь и нищета», так что ей даже страшно выходить из самолета в нашей стране. На эти слова отреагировала известная российская актриса Лариса Лужина. Она не стала выбирать слов и прямо сказала, что Брыльска «выжила из ума».

«Я даже не могу поверить, чтобы такая, казавшаяся мне раньше умной женщиной, это сказала. Брыльска получила так много от нашей родины, от нашей страны, от нашей земли… Конечно, ее слова не соответствуют действительности. Куда не приезжаешь, в любой город России, - везде красота! Какие аэропорты великолепные стали, какая кругом чистота: все блестит и сверкает! Где она увидела нищету?» - возмущена Лужина.

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Актриса много летает, так что знает, о чем говорит.