«Не надо про него писать, он родную землю забыл»: объявившийся через двадцать лет отец Реввы поучает сына

Отец известного шоумена Александра Реввы Владимир Ревва живет в Донецке, мужчина обижен на своего звездного сына, не желающего поддерживать с ним связь. Дело в том, что Владимир Ревва исчез из жизни будущей знаменитости, когда Александру Ревве и его сестре-близнецу не было и двух лет. На горизонте папаша появился, когда дети уже заметно подросли, и им было за двадцать.

Дочь оказалась более сговорчивой и простила бросившего ее отца, а вот добившийся успеха сын ни в какую не хочет общаться с родителем. Владимир Ревва так обижен, что попросил журналистов не писать о его сыне. Задевает мужчину и то, что Александр Ревва не приезжает с концертами в Донецк.

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