Фанаты решили, что Кендалл Дженнер переборщила с «фотошопом», а у нее действительно такие конечности

На днях известная американская модель Кендалл Дженнер опубликовала в заблокированной в России социальной сети странное фото. На нем одетая в бикини 27-летняя девушка сидит на корточках и касается рукой пола, чтобы сбалансировать свое тело и не упасть. При этом ее пальцы на снимке кажутся неестественно длинными.
Подписчики тут же обвинили красотку в использовании «фотошопа». Мол, пыталась подтянуть ножки, а в итоге получились руки как у инопланетянина.
Кендалл решила в шутливой форме пресечь эти спекуляции. Она пришла к своей подруге Хейли Бибер, и вместе девушки сняли видео, на котором Дженнер демонстрирует свою ладонь. Якобы у нее действительно такие длинные пальцы, как на подозрительном фото.
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«Пока вы сидите здесь и анализируете, посмотрите, как причудливо выглядит ее рука в обычном состоянии, — сказала Хейли в ролике, снимая подругу. — Это в прямом эфире. Живые кадры руки».
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Причем модели сами пошутили про инопланетное происхождение этих конечностей. Теперь вы знаете правду — рептилоиды среди нас.