Фанаты решили, что Кендалл Дженнер переборщила с «фотошопом», а у нее действительно такие конечности

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер: а ручки-то вот они. Фото: Global Look Press

Модель показала свои необычные руки.

На днях известная американская модель Кендалл Дженнер опубликовала в заблокированной в России социальной сети странное фото. На нем одетая в бикини 27-летняя девушка сидит на корточках и касается рукой пола, чтобы сбалансировать свое тело и не упасть. При этом ее пальцы на снимке кажутся неестественно длинными.

Подписчики тут же обвинили красотку в использовании «фотошопа». Мол, пыталась подтянуть ножки, а в итоге получились руки как у инопланетянина.

Кендалл решила в шутливой форме пресечь эти спекуляции. Она пришла к своей подруге Хейли Бибер, и вместе девушки сняли видео, на котором Дженнер демонстрирует свою ладонь. Якобы у нее действительно такие длинные пальцы, как на подозрительном фото.

Убедились, Фомы неверующие? Фото: соцсети

«Пока вы сидите здесь и анализируете, посмотрите, как причудливо выглядит ее рука в обычном состоянии, — сказала Хейли в ролике, снимая подругу. — Это в прямом эфире. Живые кадры руки».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Причем модели сами пошутили про инопланетное происхождение этих конечностей. Теперь вы знаете правду — рептилоиды среди нас.

Читайте также