Фанаты решили, что Кендалл Дженнер переборщила с «фотошопом», а у нее действительно такие конечности

На днях известная американская модель Кендалл Дженнер опубликовала в заблокированной в России социальной сети странное фото. На нем одетая в бикини 27-летняя девушка сидит на корточках и касается рукой пола, чтобы сбалансировать свое тело и не упасть. При этом ее пальцы на снимке кажутся неестественно длинными.

Подписчики тут же обвинили красотку в использовании «фотошопа». Мол, пыталась подтянуть ножки, а в итоге получились руки как у инопланетянина.

Кендалл решила в шутливой форме пресечь эти спекуляции. Она пришла к своей подруге Хейли Бибер, и вместе девушки сняли видео, на котором Дженнер демонстрирует свою ладонь. Якобы у нее действительно такие длинные пальцы, как на подозрительном фото.