«Готовы к шок-контенту?»: Ермакова из «Дома-2» спровоцировала слухи о беременности от молодого мужа

Бывшая участница «Дома-2» Надя Ермакова прекрасно знает, как произвести фурор и заставить всех говорить и писать о себе.

В телеграм-канале Надя Ермакова разместила снимок, на котором выглядит словно будущая мама на приличном сроке беременности. У Нади облегающее платье, под которым отчетливо виден округлившийся живот.

«Готовы к шок-контенту? Ловите! Теперь можно показывать… Уже не так страшно», — подписала фото Надя Ермакова.

Поклонники тут же принялись поздравлять ее с беременностью. Но те, кто видел эти же фото Ермаковой в другой социальной сети, тут же поняли, что Надя просто хайпует. На самом деле она показала снимки с фотосессии, которую делала, когда поправлялась. Теперь же Надя похудела, потому ей не так страшно.