Пэрис Хилтон призналась, что в начале карьеры притворялась собственным менеджером

17 февраля день рождения отмечает самая известная в мире светская львица Пэрис Хилтон. В 2023-м ей исполнилось 42 года.

В новом интервью западная звезда поделилась некоторыми деталями о начале своей карьеры, когда она только завоевывала популярность.

«У меня не было ни агента, ни публициста, ни стилиста. У меня был поддельный адрес электронной почты, и я притворялась своим собственным менеджером, — цитирует Пэрис журнал Harper’s Bazaar. — Я помню, как гуляла с сестрой, и пятьдесят фотографов выкрикивали мое имя. Я подумала тогда: «О, вот что такое любовь».

«То, как ко мне относились — ко мне, к Бритни (Спирс. — Прим. авт.), к Линдси (Лохан. — Прим. авт.), ко всем нам — это был спорт. Мы были просто молодыми девушками, открывающими для себя жизнь, собирающимися на вечеринку. И нас за это ругали».

«Моя стальная броня — «глупая блондинка с милым, но дерзким оттенком»… Я позаботилась о том, чтобы у меня никогда не было спокойной минуты, чтобы понять, кем я являюсь без нее. Я боялась этого, потому что не знала, что найду».

«Я так горжусь женщиной, которой стала, потому что так долго держала все это при себе. Все негативные, ужасные слова, которые они говорили мне каждый божий день, остаются со мной. Я просто не чувствовала себя в безопасности. Теперь я ощущаю, что люди наконец уважают меня и понимают так, как никогда раньше».