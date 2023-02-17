«Он обязательно справится»: Анна Калашникова поддержала борющегося за жизнь Романа Костомарова

Актриса и певица Анна Калашникова высказалась о трагедии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому врачи ампутировали стопы и пальцы рук из-за начавшегося некроза. Известный фигурист борется за жизнь в московской больнице «Коммунарке».

«Когда я прочитала в новостях об этом ужасном случае, то была в шоке. Мне очень жаль, что так складывается ситуация с Романом Костомаровым. Много смотрела и посещала ледовые шоу с его участием. Он настоящий мужчина, спортсмен, профессионал. У него сильный характер, и он обязательно справится со всеми трудностями судьбы. Буду надеяться и верить», — цитирует Калашникову портал «А теперь внимание!».

По данным на 16 февраля, у 46-летнего спортсмена, кроме поражения сосудов, еще и скопилась жидкость в легких, общее состояние Романа ухудшилось, но родные надеются на его выздоровление.

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Напомним, в январе Костомаров был госпитализирован с тяжелой пневмонией и даже лежал в искусственной коме. Позже из-за нарушения кровообращения его конечности поразила гангрена.