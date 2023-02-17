Пил растопленное мороженое: Остин Батлер толстел для «Элвиса» по методу Райана Гослинга

31-летний актер Остин Батлер номинирован на «Оскар» за исполнение Элвиса Пресли в байопике «Элвис». Но прежде, чем получить заветную роль, ему пришлось не просто вжиться в образ короля рок-н-ролла, но и набрать вес. Зачем? Чтобы убедить команду проекта, что он сможет сыграть не только молодого, но и возрастного певца.

В новом интервью артист вспомнил, как еще до утверждения на роль ему потребовалось доказать киношникам, что он легко может набрать вес. И помог ему в этом «метод» старшего коллеги Райана Гослинга.

«Я слышал, что Райан Гослинг, собираясь сниматься в «Милых костях», разогревал Häagen-Dazs (марка мороженого, - Прим. авт.) в микроволновке и пил его. Так что и я начал делать это. Я брал по две дюжины пончиков и съедал их все. И действительно начал набирать несколько фунтов, — вспоминает Батлер в интервью изданию Variety. — Это весело в течение недели, а потом ты чувствуешь себя ужасно».

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