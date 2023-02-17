«Он издевается надо мной»: Анна Плетнева рассказала о неугасающей любви к Владимиру Преснякову

В своих интервью певица Анна Плетнева («Винтаж») не раз признавалась, что еще в детстве безумно влюбилась во Владимира Преснякова. Мечта спеть с ним на одной сцене и привела артистку на эстраду. Позже она сбылась, превратив жизнь девушки в сказку.

Однако, по словам Анны, подростковое увлечение не проходит до сих пор. Даже сегодня 45-летняя Плетнева без ума от Преснякова.

«Первая любовь не проходит, она навсегда. Сейчас мы с Вовой состоим в одном продюсерском центре Velvet Music, постоянно пересекаемся на общих мероприятиях, но я до сих пор не могу спокойно с Вовой разговаривать. Как только увижу его вживую, дыхание перехватывает», — со смехом рассказала певица газете «КП–Екатеринбург». «Он знает и жутко смеется надо мной и издевается. У нас даже была задумка сделать проект в компании Velvet Music, в котором все артисты берут друг у друга интервью. Я знаю, что спросить у Вовы, я даже подготовила все эти вопросы, но когда нам назначили конкретную дату съемки, в последний момент я сказала: «Я не готова!» «Это ужасно смешно, потому что я понимаю, что это не зависит он меня. А Вова ждет, говорит: «Ну ладно, Анют, когда ты будешь готова, я готов буду ответить на твои вопросы».

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