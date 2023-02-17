Суд решил не рассматривать ходатайство о замене наказания Михаилу Ефремову

17 февраля суд рассмотрел просьбу осужденного Михаила Ефремова о прекращении производства по поданному ранее ходатайству о замене ему колонии на принудительные работы. Желание актера было удовлетворено, сообщает «КП».

Ранее адвокат звезды театра и кино подал ходатайство, чтобы знаменитости смягчили наказание – заменили заключение в колонии на принудительные работы. Но сам Ефремов отказался от подобных перемен. По словам одного из источников, он надеется на скорое условно-досрочное освобождение.