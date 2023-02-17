«Вранье всегда выходит наружу»: дочь Любови Полищук вспомнила постыдное из детства

Журналисты попросили звезду вспомнить какой-нибудь поступок из детства, за который ей до сих пор стыдно.

«Мне так много, за что стыдно! Я максималист и, к сожалению, меры не знаю ни в чем, — рассказала Мариэтта журналу Hello! — Как врала без перерыва обо всем, так же в одночасье и перестала врать, сменила школу и стала наоборот говорить всем правду, что тоже не очень умно и правильно. А у вранья одно последствие — оно всегда выходит наружу».

Актриса отметила, что ее, как и всех, воспитывали родители, бабушки и дедушки, которых она любила одинаково. Но глобально человека воспитывает все вокруг — и школа, и двор, и время, в котором довелось жить. С каждой стороны что-то свое «прилетает» — отмечает звезда.